In un passaggio dell'intervista rilasciata per il canale Youtube 'Calcio Franco', Javier Zanetti ha parlato anche di Ronaldo: "Sapete tutti come lo chiamavano Ronaldo: il Fenomeno. Il Fenomeno è uno solo, era lui. Arriva all’Inter in un momento troppo importante della sua carriera, dal Barcellona. Si vedeva già il fenomeno che era. Tutti dicevano: 'vediamo se fa bene anche in Italia'. Dal primo allenamento abbiamo capito: faceva ancora molto di più. Le cose che abbiamo visto noi in allenamento… con una rapidità, una potenza, poi davanti al portiere faceva gol in tutti i modi. Un ragazzo molto positivo, semplice, sempre sorridente, eccezionale anche fuori dal campo. Tutti i giorni ti sorprendeva, ogni giorno faceva qualcosa di nuovo. Anche Maldini e Costacurta ne parlano bene, noi sapevamo che se gli davamo la palla qualcosa succedeva".

Pupi torna con la mente al grave infortunio subito da Ronie contro la Lazio: "Non ho mai sentito uno stadio in silenzio come in quel momento lì, era la finale d'andata di Coppa Italia. Quando cade lui ero dietro io e sento tutto il rumore. Il Cholo si mette le mani in testa, si è capito la gravità e tutto lo stadio era in silenzio. A nessuno dopo l’infortunio importava più della partita, nessuno. Sono rimasti tutti in silenzio”.