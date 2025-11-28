Jurgen Klinsmann non ha dubbi: l'Inter di Chivu è destinata a raccogliere i frutti del lavoro che sta svolgendo. L'ex attaccante nerazzurro ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

In campo succede sempre la stessa storia: l’Inter gioca bene, ma...

"Mi pare che, risultati a parte, la squadra ci sia, in tutto e per tutto. Quella contro l’Atletico non è stata una partita poi tanto diversa da quella con il Milan: l’Inter gioca quasi sempre meglio dell’avversario, crea occasioni, le spreca, ma prende gol alla prima ripartenza o, ancora peggio, su palla inattiva".

Il suo ex compagno Aldo Serena, commentando il gol preso dall’Atletico nel recupero, ha detto che i centravanti come voi sarebbero andati a nozze con la difesa a zona di Chivu.

"Ha ragione Aldo, la difesa a zona “invita” un po’ l’attaccante, che arriva da dietro e sorprende il rivale, ma non può essere l’unica e sola spiegazione del gol. Anche qui il problema è sempre più di mentalità che di sistema".

Come valuta, comunque, questi mesi di Chivu?

"Molto, molto positivamente. Si vede che sta costruendo qualcosa di grande, ma non va valutato dal numero di sconfitte, anche se cinque possono sembrare tante. La classifica di A dice che la vetta è vicina, quella di Champions che si può arrivare serenamente tra le prime 8. Non è così male... A me piace, soprattutto, il modo in cui Chivu sa essere diretto: non vuole compiacere, dice ciò che pensa. Anche quando le cose vanno male, lui non è diverso, non rinuncia all’idea che la squadra debba divertirsi".

Ma lei è convinto che l’Italia sia pronta a comprendere discorsi di questo tipo?

"La sua non è assenza di grinta, ma lucidità e profondità di pensiero. Ovviamente, in assenza di risultati, anche i giocatori devono prendersi le loro responsabilità".

A proposito di giovani, è scoccata l’ora di Pio, anche se a Madrid ha perso la palla da cui è nato il gol dell’Atletico?

"Fatelo sbagliare, ma soprattutto fatelo giocare. È evidente che abbia un talento e un fisico pazzeschi, ma questo è il momento in cui non deve essere frenato da niente e da nessuno. Vedo che Chivu continua a dargli spazio e spero che sarà sempre di più così, anche se la concorrenza è grande, a partire da Lautaro".

L’argentino, però, va sempre a corrente alternata.

"So bene cosa si prova, quando metti tutto te stesso e la palla non entra. Gli è successo nel derby e in Champions, dove è stato sostituito a partita in corsa. Può sembrare strano, visto che si parla del simbolo della squadra, ma è anche il segno che Chivu non guarda in faccia nessuno".

In questa difesa che a volte spegne la luce è in crescita il suo connazionale Bisseck: riuscirà nel suo proposito di andare al Mondiale?

"Lo spero, ha tutto per giocare in nazionale e da titolare all’Inter. Anzi, adesso che manca Dumfries, perché non usarlo anche da esterno? Con quella corsa e quel passo, che problemi avrà?".

