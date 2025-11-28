"Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio. Ha scosso la testa e ha lasciato la fascia all’arbitro. Tuttavia, al momento di uscire dal campo, ha salutato Chivu normalmente. Insomma, non ci sono stati strappi e non è scoppiato un caso. Semmai, nell’animo del Toro c’era anche parecchia frustrazione". Questo quanto scrive oggi il Corsport a proposito del momento non propriamente idilliaco del capitano nerazzurro, ancora una volta arrivato "scarico" dopo la sosta. Non è la prima volta che accade.

Il quotidiano romano annota il dato sugli scontri diretti: Lautaro è rimasto a secco (e non ha nemmeno brillato in campo) con Juve, Roma, Napoli, Milan e appunto Atletico. "Tenuto conto che 4 di quelle sfide l’Inter le ha perse, la sua delusione è ancora più comprensibile. Peraltro ci sarebbe anche la variabile vaccino per la febbre gialla a cui si e sottoposto per la trasferta in Angola con la Seleccion. Guarda caso dimenticato da Alvarez e gli altri argentini dell’Atletico", si legge.

Con Chivu, comunque, nessuno strascico. Ma il romeno non guarda in faccia a nessuno e non esistono gerarchie immutabili, anche perché quest'anno Bonny ed Esposito hanno dimostrato di essere valide alternative.