Stop ai cali di attenzione: la squadra deve tornare a "sporcarsi" e a capire i momenti delle partite. Meno belli, più concreti. Questa, in soldoni, la ricetta individuata da Chivu per riemergere dopo il doppio cocente ko tra derby e Madrid.

Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "L’attenzione è un bene prezioso da non disperdere, va confermata per 90’, senza pause. È doverosa pure l’applicazione sulle palle inattive: il problema non starebbe nella marcatura a uomo e neanche nella struttura fisica degli ottimi saltatori nerazzurri, semmai il trucco è nella capacità di restare sul pezzo sempre - si legge -. I falli sono, poi, un’altra costante del pensiero di Chivu, da intendersi come strumento necessario per scendere nell’agone e combattere in mezzo alla polvere. Già nella pancia del Metropolitano, il tecnico nerazzurro ha ribadito che una squadra così bellina, per diventare vincente, deve anche sporcarsi e incattivirsi. Continua a ripeterlo anche ad Appiano e la giornata di ieri non ha fatto differenza: prima o poi i suoi ragazzi digeriranno il concetto. In ogni caso, Chivu intende ripartire di slancio subito e aggiungere un tris di vittorie, prima di tentare il rilancio europeo a San Siro contro un altro gigante d’Europa come il Liverpool".