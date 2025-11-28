Il Corriere della Sera dedica oggi una lunga analisi all'Inter, al quinto ko in diciassette gare di cui due di seguito tra Milan e Atletico Madrid. La cosa positiva è che la vetta è a tre punti sia in Serie A che in Champions League.
Ma i problemi ci sono: l'Inter gioca con la difesa alta e aggredisce l'avversario anche se non ha gli uomini per farlo e ha delle questioni da affrontare che si trascinano dall'anno scorso, come gli alti e bassi di Calhanoglu. Non batte le big: il Milan da 6 partite, il Napoli da 4 e la Juve da 3. Crea tanto e ha un pessimo quoziente tra tiri presi e gol subiti, segno che il portiere performa poco. E Lautaro non sta facendo bene, secondo il quotidiano anche per effetto delle vaccinazioni fatte per andare in Angola. Contro l'Atletico Madrid è emersa anche una differenza di qualità nei cambi rispetto agli avversari, sebbene i nerazzurri avessero Thuram.
L'Inter a Madrid ha fatto una buonissima prima ora di gioco, pendendo però spesso a sinistra. Dalla parte opposta si sente eccome la mancanza di Dumfries, che spera di rientrare per la Supercoppa. Le scelte di Chivu potrebbero anche essere un segnale in chiave mercato. La fiducia di alcuni giocatori, tra cui Frattesi, è traballante e al momento non è vero che la squadra ha 22 titolari. Quello che non traballa è la fiducia della società verso il tecnico, anche se tra 6 dicembre e 20 gennaio ci sarà un calendario tostissimo: Como, Liverpool, la Supercoppa (semifinale col Bologna), Atalanta, ancora Bologna, Napoli e Arsenal.
- 10:48 Giovane-Inter, pista da seguire per giugno. Chivu gradisce e la società è d'accordo. Ma occhio alla Liga
- 10:34 Season Ranking, l'Italia a ridosso della seconda posizione: i punteggi aggiornati
- 10:20 Di Canio: "Inter sfortunata? Non esiste, manca fame. Calhanoglu leva la gamba. E a Chivu serve..."
- 10:06 Albertini: "L'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto: ecco perché. Grande reazione dopo l'anno scorso"
- 09:52 Corsera - Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu
- 09:38 TS - Atletico-Inter, dati chiari: la squadra pende a sinistra. A gennaio si va su un vice-Dumfries?
- 09:24 TS - Chivu, due aspetti negativi in continuità con Inzaghi. E ci sono un paio di senatori da risollevare
- 09:10 Qui Pisa - Cuadrado salta la sfida da ex. Ai box anche Akinsanmiro e altri tre
- 08:56 CdS - Chivu riabbraccia Mkhitaryan: spezzone a Pisa? Gli altri infortunati...
- 08:42 Klinsmann: "Chivu diretto, lucido e profondo: sta costruendo una grande Inter. Esposito cresce bene, Bisseck può fare l'esterno. E su Lautaro..."
- 08:28 Capello: "Gol di Gimenez? Ecco come si sarebbe potuto evitare. La zona di Chivu..."
- 08:14 GdS - Lautaro furioso per i cambi? Non si esageri con sospetti e insinuazioni
- 08:00 GdS - Chivu recupera Mkhitaryan, non ancora Dumfries. A Pisa riecco Thuram e Luis Henrique dal 1'
- 00:00 Guai a pensare che sia solo una questione di culo
- 23:54 Dzeko: "Facciamo cag***e non meritiamo la maglia, posso dirlo. Però i tifosi devono aiutare non fischiare”
- 23:41 Roma, El Aynaoui si tiene stretto il primato: "Contro il Napoli daremo il massimo, vogliamo dare continuità"
- 23:26 L'Inter ritrova il Pisa: l'ultima vittoria in Serie A firmata da Berti. I precedenti
- 23:11 Il Bologna ne fa 4 al Salisburgo e si rilancia in Europa League. Tonfo Fiorentina in casa con l'AEK Atene
- 22:52 Adani: "Con Gimenez si perde. L'Inter è credibile ma a certi livelli non basta. Ecco perché"
- 22:38 Lautaro prova il sorpasso su Immobile: a Pisa può arrivare un nuovo primato in Serie A
- 22:23 Mandorlini: "Cinque sconfitte in stagione sono tante, ma le classifiche sono buone"
- 22:08 Pellegrini carica la Roma: "Primi perché lo meritiamo, non siamo lì per caso. Napoli? Sappiamo cosa ci aspetta"
- 21:54 Boniek: "Scudetto, vedo una lotta a tre senza la Juve. Italia ai Mondiali? Ve lo auguro"
- 21:40 Roma, Gasperini: "Contro il Napoli dobbiamo fare meglio di quanto fatto con Inter e Milan. Koné non sembra grave"
- 21:25 Marino: "Inter, nessun campanello d'allarme. Col Milan ko immeritato, a Madrid prestazione convincente"
- 21:10 Roma in ansia per Koné: problema alla caviglia destra. Cosa filtra per il Napoli
- 20:56 Milan, Gabbia: "Inter squadra forte fatta di ottimi giocatori. Ma ora c'è da pensare alla Lazio"
- 20:42 La Roma non si ferma e stende anche il Midtjylland. Vincono Lille e Porto: i risultati di Europa League
- 20:28 Pisa-Inter, nerazzurri in campo per riscattare i due ko di fila: dove vedere il match in tv
- 20:14 Primo viaggio Apostolico per Papa Leone XIV che vola in Turchia con l’aereo intitolato a Facchetti
- 20:00 Football Rankings - Champions 2025/26: i punti necessari per la qualificazione agli ottavi. Inter certa dei playoff
- 19:45 Sommer con rammarico: "Performance grintosa al Metropolitano, ma finale amaro". Poi si rivolge ai tifosi
- 19:30 Di Napoli: "Le sconfitte vanno valutate, nell'Inter non vedo tutto questo disastro"
- 19:15 Fabregas: "Ieri l'Inter ha perso, anche giocando bene. Diao tornerà ad allenarsi a inizio dicembre, poi vedremo"
- 19:00 Rivivi la diretta! BELLI e NON VINCENTI, così l'OPINIONE sull'INTER cambia! Non è solo SFORTUNA. Tifosi STUFI
- 18:40 Zielinski prova a spronare l'Inter: "Sconfitta amara, ma non molliamo. Testa subito alla partita di domenica"
- 18:25 Renato Sali: "Mi rivedo in Dimarco, da ragazzo mi ispiravo a Facchetti. Ma sono juventino da sempre"
- 18:10 Giannini: "Napoli e Inter restano le favorite, ma occhio alla Roma. Specie se arriva un goleador"
- 17:55 Bookies - Champions League, Inter e Atalanta vedono la top-8. Difficile la qualificazione diretta di Napoli e Juventus
- 17:41 Mondiale U17, medaglia di bronzo per l'Italia di Favo: Brasile battuto ai rigori nella finalina
- 17:27 Season Ranking, l'Italia continua la rincorsa: è terza a pari punti con la Spagna
- 17:13 Atletico Madrid, Gimenez racconta il gol: "Sapevo che non potevano fermarmi. Ho pensato ai miei figli"
- 16:59 Liverpool, Slot: "Siamo tutti sotto choc, stiamo vivendo una situazione decisamente inaspettata"
- 16:44 Fabregas: "Non escludo che Nico Paz possa essere qui anche l'anno prossimo"
- 16:30 Atletico Madrid, Hancko ammette: "Nel primo tempo l'Inter ha dominato. Decisivi i calci piazzati"
- 16:16 Psg, Marquinhos taglia il traguardo delle 500 presenze: "La finale di Champions con l'Inter è stata la più bella"
- 16:02 Il derby dei portieri invertiti, Allegri: "Non si può fare. Prima parata di Maignan facile, poi si enfatizza tutto"
- 15:48 Pisa, Cuadrado salta la sfida dell'ex contro l'Inter: distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro
- 15:34 Romano: "Simeone, voglia d'Italia. Con l'Inter legame fortissimo, ma poi c'è la realtà dello stipendio"
- 15:20 fcinAppiano, Mkhitaryan di nuovo in gruppo. Dumfries sta meglio, per Darmian serve pazienza
- 15:20 Bisseck sui social: "Non il risultato che volevamo, ma una prestazione forte su cui costruire"
- 15:05 Toni: "Non ho capito i cambi di Bonny e Zielinski, sembravano i più in forma"
- 14:50 Milan, Allegri: "Vittoria nel derby meravigliosa, ci ha dato adrenalina. Però basta, sabato c'è la Lazio"
- 14:36 "Non facciamo mai gol". Lo sfogo di Chivu riassume i limiti dell'Inter. Ma il tecnico non può allenare il cinismo
- 14:21 Liverpool in crisi nera, tra 12 giorni c'è l'Inter. Gravenberch: "Concediamo gol facili. Ma troveremo una via uscita"
- 14:07 Inter beffata nel finale dall'Atletico, Serena: "La difesa a zona mi avrebbe favorito, che leggerezza oltre il 90esimo minuto"
- 13:52 Julio Cesar: "La riunione post gara? Non era il momento giusto. Lautaro sembrava avercela con Chivu dopo il cambio"
- 13:38 Gimenez, match winner di Atletico-Inter: "Eravamo convinti di fare il 2-1. Ricordo Simeone col Levante..."
- 13:24 Il Podcast di FcIN - Atletico Madrid-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: prestazioni sì, ma senza risultato
- 13:10 GdS - Gli errori si ripetono: la parcella dell'analista schizza alle stelle
- 12:56 Zanetti: "Lautaro tra i migliori attaccanti in circolazione. Pio mi ricorda Vieri, siamo contentissimi di lui. Nico Paz da top club"
- 12:42 Atletico, Musso: "L'Inter non mi ha sorpreso, è tra le squadre migliori al mondo. Sapevamo che..."
- 12:28 Milan, Rabiot: "Il derby ci ha dato fiducia, Maignan è stato eccezionale. Ma per lo scudetto..."
- 12:14 Branca e i colpi migliori all'Inter: "Maicon vero regista. Ibra-Eto'o, cosa successe con Hleb. E per Sneijder Mourinho mi rimproverò"
- 12:00 BELLI ma SPRECONI, ora BASTA! ETERNI INCOMPIUTI, è sempre la STESSA STORIA. Come se ne esce FUORI?
- 11:45 CdS - Finalmente il vero Zielinski: funziona la cura Chivu
- 11:30 Lookman, la telenovela di mercato è un ricordo: "Quello che è successo, è successo. Alcune cose si sanno, altre no"
- 11:16 Angolo Tattico di Atletico Madrid-Inter - Akanji centrale, Barella tuttofare, Baena da sinistra al centro: le chiavi
- 11:02 Moviola CdS - La possibile spiegazione sul gol dell'1-0. Simeone meritava almeno un giallo
- 10:48 Di Canio: "C'è un singolo che sbaglia sul gol di Gimenez. Se hai fame non puoi guardare solo la palla"