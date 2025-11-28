"Mi sembra evidente che ci siano dei problemi. il modo di giocare dell'Inter non si sposa, in alcuni momenti, con le caratteristiche dei giocatori. I cinque ko sono arrivati tutti con le stesse modalità: occasioni sbagliate e cali di tensione. Bisogna pensare a cosa fare: se segni un gol a partita, non porti a casa le partite". Così Fabio Caressa, analizzando per Sky Sport il momento dei nerazzurri che, perdendo con Milan e Atletico. Madrid, hanno portato il conto delle sconfitte a novembre a più della metà di quelle incassate nell'intera scorsa stagione.