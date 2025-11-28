L'Italia si avvicina alle prime posizioni nel season ranking della Uefa che regalerà, a fine stagione, un posto ciascuno in Champions League alle prime due federazioni classificate. In testa c'è sempre l'Inghilterra con 10.833 punti, davanti alla Germania con 9.857. Terza l'Italia a 9.571, che stacca Portogallo (9.400), Polonia (9.375) e Spagna (9.250, a pari punti con Cipro). 

Ancora più indietro Francia a 8.214 e Danimarca a 8.124. Chiude la top ten la Grecia a 7.100.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print