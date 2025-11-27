"Non mi aspettavo questa partita così, soprattutto persa alla fine", ha ammesso Edin Dzeko a Sky Sport nel post-gara di Conference League contro l'AEK Atene perso per 0-1. "Ci siamo allenati molto bene, il mister ci ha preparato bene tatticamente. Il primo tempo un pochino meglio, abbiamo creato qualcosina e fatto quel gol che è stato annullato, poi subito il gol è stato più difficile".

"Qualcosa dentro di noi non va - ha continuato con grande rammarico prima di aggiungere un pizzico di polemica -. Possiamo anche dire che facciamo cag***e che non meritiamo la maglia: non c'è problema. Però se gioco a casa, voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi ad ogni palla persa. Dobbiamo uscire insieme, non va bene così. A fine partita va bene fischiare, ma durante serve più sostegno. Non giochiamo bene, è tutto vero: però serve più aiuto durante la partita".