Ritorno in Italia per Robin Gosens? Sembra vicino l'approdo dell'ex Atalanta e Inter al Torino, secondo le ultime indiscrezioni. Ma dalla Germania rimbalzano le parole di Horst Heldt, direttore sportivo dell'Union Berlino, che ai microfoni di Sky Sports Deutschland getta acqua sul fuoco: "Non ci sono offerte concrete sul tavolo per Robin. Quindi posso solo dire che è qui con noi con tutta la sua intensità. Ha un contratto con noi".