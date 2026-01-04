Da questa mattina, Salvatore Esposito, fratello maggiore di Sebastiano e Francesco Pio, è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria, che lo ha prelevato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia. Il centrocampista classe 2000, che vanta un passato nel vivaio dell'Inter, si è legato ai blucerchiati fino al 30 giugno 2030, con opzione a favore dello stesso club ligure per il rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2031.