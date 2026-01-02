Roberto Carlos rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dopo che negli scorsi giorni si erano diffuse notizie non veritiere rispetto a un intervento d'urgenza al cuore a cui si è sottoposto in Brasile. "Vorrei chiarire alcune recenti informazioni che circolano - l'incipit del messaggio scritto su Instagram dall'ex terzino dell'Inter -. Di recente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team medico. La procedura ha avuto successo e sto bene. Non ho avuto un infarto. Mi sto riprendendo bene e non vedo l'ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, attenzione e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c'è motivo di preoccuparsi. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il team medico che si è preso cura di me".