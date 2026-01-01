Cinque gol e un assist nelle prime diciassette presenze con la maglia dell’Udinese: Nicolò Zaniolo è senza dubbio una delle sorprese più inattese di questa prima parte di Serie A. Dopo le esperienze deludenti con Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, l’ex Roma sembra aver finalmente trovato il contesto ideale per rilanciarsi, diventando una pedina centrale nello scacchiere di Kosta Runjaic.

Il clima positivo si è respirato anche nell’ultimo allenamento a porte aperte del 2025, accolto dall’abbraccio dei tifosi friulani. Un segnale forte, che Zaniolo ha voluto sottolineare ai microfoni di TV12: “Vedere mille persone a seguirci è bellissimo, è merito loro se c’è questa passione e questa voglia di stare vicino alla squadra”.

Ripensando al pareggio conquistato in extremis contro la Lazio, il fantasista ha evidenziato lo spirito dell’Udinese: “È stata una partita tosta contro una squadra forte. Le gare possono finire in tutti i modi, ma l’importante è dare tutto, come abbiamo fatto”. Il gol di Davis? “Una liberazione, in una partita equilibrata è stato un gol pesantissimo”.

Zaniolo ha poi chiarito il senso del suo recente post su Instagram: “Non faccio show, sono sincero. Qui sono davvero felice, ho sentito subito affetto e calore. È stata la scelta più giusta che potessi fare”.

Infine, uno sguardo avanti: “Nel calcio conta tutto la testa. Sto ritrovando la voglia di divertirmi e far divertire. La sfida con Nico Paz? Il Como è una squadra tosta, ma andiamo lì per vincere”. Una rinascita vera, ora tutta da consolidare.