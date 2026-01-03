Gabigol torna al Santos. L'ex attaccante dell'Inter si è trasferito dal Cruzeiro in prestito per un anno. "Bentornato a casa", il messaggio del club bianconero in cui Gabriel Barbosa è cresciuto.

Ha collezionato 207 presenze e segnato 83 gol. Ora Gabigol, 29 anni, giocherà al fianco di Neymar che ha rinnovato il proprio contratto. Nel 2016 Gabigol venne acquistato dall'Inter, ma la sua esperienza in Serie A fu un assoluto flop: 10 presenze e un solo gol.