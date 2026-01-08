Riccardo Trevisani guarda già a Inter-Napoli, nel suo commento a Pressing dopo Parma-Inter. "Domenica lo scontro diretto riporta al pensiero dei tanti scontri diretti che sono andati male", afferma il giornalista.

Si parla poi dei giocatori teoricamente non titolari ma che hanno fatto bene al Tardini e Trevisani cita "anche Pio Esposito perché non segna, ma dà la palla a Lautaro a Bergamo, entra nel gol di Dimarco, procura il 2-1 a Verona. Anche se non segna dà un contributo importante, come Bonny che in 5' aveva messo la palla in porta. L'anno scorso a Parma sono entrati Frattesi, Zalewski, Arnautovic e Correa e oggi sono entrati Zielinski, Barella, Bonny e Thuram".