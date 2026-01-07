Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu risponde così alle domande di Inter TV dopo la vittoria ottenuta a Parma: “È una squadra matura che capisce i momenti della partita, oggi è stata una gara di grande maturità dove abbiamo cercato di attaccare quel blocco basso, sbloccare la partita sapendo che loro potevano ripartire in contropiede e farci male. Alla fine l’abbiamo sbloccata in un momento importante prima dell’intervallo, nonostante i nostri errori e la bravura del loro portiere siamo riusciti poi a fare il secondo gol”.

Il Parma non ha mai tirato in porta.

“Vuol dire che siamo stati maturi, bravi a fare le preventive. Abbiamo subito quella transizione nel primo tempo dove loro hanno colpito un palo esterno, ma per il resto siamo stati bravi. La Serie A non è mai semplice, quando giochi certe partite devi sempre meritare, capire i momenti. I ragazzi sono bravi, lavorano sodo, ci mettono qualcosina dal punto di vista del cuore e della mente. Hanno questo grande desiderio di essere competitivi fino al termine della stagione”.

L’Inter arriva con una maturità diversa al Napoli?

“L’Inter continua a battere colpo su colpo consapevoli che siamo ancora a gennaio. Abbiamo ancora una gara da recuperare e col Napoli sarebbe la prima del girone di ritorno. Ci prepareremo al meglio per ribattere colpo su colpo e dire la nostra quest’anno”.