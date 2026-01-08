Inter subito al lavoro all'indomani della vittoria di Parma con cui ha confermato il suo primo posto in classifica. Come raccolto da FcInternews.it, nel primo allenamento in preparazione al big match col Napoli di domenica sera, i giocatori che sono scesi in campo al Tardini hanno svolto la classica seduta di scarico, mentre Andy Diouf e Matteo Darmian, ieri assenti, hanno svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo. A parte Davide Frattesi, ai box per un leggero affaticamento all'adduttore.