Nelle scorse ore Lennart Karl, uno dei gioielli del Bayern Monaco, ha ammesso candidamente che il suo sogno sarebbe giocare nel Real Madrid. Parole che hanno fatto storcere il naso ai tifosi bavaresi, ma l'ex stella dell'Inter nonché Pallone d'Oro, Lothar Matthäus, dagli studi di Sky Sport DE difende il giovane calciatore: "È stato molto bello. Dimostra che è ambizioso e crede in se stesso".

Poi il ricordo personale: "Mi sarebbe piaciuto giocare per il Real Madrid, ma l'Inter non mi ha lasciato andare. Anch'io avevo dei sogni. Sono stato votato 'Giocatore dell'Anno nel 1990/91' e all'improvviso il Real Madrid ha bussato alla mia porta. Mi sarebbe piaciuto andarmene, ma ero ancora sotto contratto. Ecco perché il trasferimento non è potuto avvenire in quel momento".