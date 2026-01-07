"Sono molto felice per i tre punti, loro hanno avuto una sola occasione a differenza nostra che abbiamo avuto varie occasioni che non sempre abbiamo sfruttato. Credo che abbiamo fatto una buona partita, sono molto contento", ha detto Manuel Akanji su DAZN nel post partita di Parma-Inter, match vinto per 2-0 dalla squadra di Chivu.
Hai giocato quasi tutte le partite. Sei uno dei più importanti di questa squadra?
"Non è una domanda da fare a me, ma al mister. Io voglio essere una soluzione per lui e per i compagni, cerco di dare il massimo. Troppo umile? Sì, effettivamente lo sono".
Differenze tra Serie A e Premier.
"Chiaramente in Premier c’è maggiore spazio, si può segnare qualche gol in più. Oggi c’erano pochi spazi dopo l’1-0 ad esempio".
Hai rubato l’acconciatura di Natale a Thuram?
"Per la prossima partita avrò un’acconciatura diversa. Sono diversi da quelli di Marcus (ride, ndr)".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
