Gabigol ha lasciato il Cruzeiro ed è tornato al Santos con la formula del prestito. L'ex giocatore dell'Inter ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Neymar, dopo la parentesi condivisa alle Olimpiadi nel 2016.

"Vogliamo aiutare Neymar, perché ne abbiamo bisogno per la Coppa del Mondo - le sue parole -. È molto bello poter condividere lo spogliatoio ed essere di nuovo insieme. È il mio idolo e un amico. Ho giocato con lui nella Nazionale e siamo sempre stati felici, dentro e fuori dal campo. Non si tratta solo di Neymar e Gabigol, siamo più di 11 calciatori. Sto bene e in buone condizioni, dopo le vacanze. Ho 29 anni. Sono giovane e non ho mai avuto un infortunio grave".