Dal luglio 2023, Roberto Samaden ha assunto l'incarico di responsabile del Settore giovanile dell'Atalanta. Un ruolo prestigioso che ha raggiunto grazie al lavoro eccellente svolto negli anni alla guida del vivaio dell'Inter: "Sarò eternamente riconoscente all'Inter, che mi ha permesso di crescere ed arrivare qui. A Milano ho vissuto un'esperienza bellissima, ora ne sto vivendo un'altra altrettanto bella che avevo bisogno di vivere. Sono strafelice di aver intrapreso questa strada", ha raccontato il dirigente ai canali ufficiali della Lega Serie A.