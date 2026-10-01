Nonostante l'interesse di diversi club, Mauro Icardi rimane uno svincolato di lusso. Il trentatreenne è senza squadra da quando ha lasciato il Galatasaray al termine della scorsa stagione. L'argentino ha segnato 250 gol in carriera a livello di club e ha vinto 13 trofei, l'ultimo dei quali è stato il titolo della Süper Lig con il Cimbom.

Il mese scorso si era parlato per la prima volta di un interesse dell'Everton per Icardi, ma la trattativa non si è concretizzata. Oggi però a Goodison Park c'è disperato bisogno di un centravanti e il club inglese pare abbia riavviato i discorsi con l'argentino, almeno secondo quanto riportato da TyC Sports. Non solo, anche il Tottenham si sarebbe mosso. Tuttavia, ciò non si è tradotto in un'offerta formale all'ex giocatore dell'Inter.