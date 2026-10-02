"Sto meglio di prima. Mi sono allenato bene. Ho passato troppo tempo fuori. Queste settimane mi stanno aiutando a rientrare passo dopo passo. Ho attraversato un momento difficile per me. Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare. Per questo sono felice di essere qui". Yann Karamoh racconta a Tuttosport il rientro in Italia, in Serie B, con la Sampdoria.

"Non è questione di A o B. In questi anni ho visto solo il Como che dalla B è andata a giocare in Champions. È una cosa personale. Ho 28 anni e voglio riscoprire, ritrovare la voglia di giocare. Voglio divertirmi e sentire questa gioia - dice - Prime sensazioni alla Samp? È stato facile parlare coi miei compagni. Ho trovato giocatori cordiali, che mi hanno aperto la porta. Capisco l’italiano. Ho trovato ragazzi concentrati sul campo. Un gruppo che vive bene. Destra o a sinistra nel 4-3-3? Per me non fa differenza. Ho fatto anche il quinto con Juric al Torino. Mi ricordo che all’Inter avevo giocato a destra dopo un infortunio di Candreva. Ho fatto anche la seconda punta. Però sono più un esterno. Un giocatore offensivo".