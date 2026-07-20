Intervistato da Oggi Sport Notizie, l’ex portiere tra le altre di Inter e Fiorentina Sebastien Frey ha parlato così della situazione portiere in casa Inter, con Josep Martinez che si appresta a iniziare la stagione da titolare e con Ivan Provedel alle sue spalle: “Io non andrei a cercare altro, perché sono stati investiti tanti soldi su Martinez e quando ha giocato si è sempre fatto trovare pronto quindi io darei piena fiducia a lui”.

Sulla nuova Serie A e il suo passato in nerazzurro

Da questa nuova Serie A cosa si aspetta?

“L’Inter sarà sicuramente una delle favorite, Chivu dopo le critiche iniziali ha vinto due trofei. Ora il club nerazzurro deve cercare di riandare più avanti possibile in Europa”.

Cosa si porta dietro del suo percorso all’Inter?

“No l’Inter è stato un percorso fantastico e hanno creduto in me a 17 anni. Sarebbe stato bello avere più crescita personale però non c’erano i presupposti e per l’Inter sarò grado a vita”.

In quel periodo lì tra Verona e Inter c’è mai stata un offerta da club importanti italiani o esteri?

“Si dopo Verona c’è stata una offerta della Lazio e dell’Arsenal. Poi quando l’Inter mi ha richiamato per dirmi che tornavo titolare ho scelto loro perché mi sembrava giusto così”