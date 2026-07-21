Nuova avventura per Samuele Longo, attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Il centravanti classe 1992 è ufficialmente un nuovo giocatore del Campodarsego, formazione padovana che milita nel campionato di Serie D.

Il club biancorosso ha annunciato l'ingaggio dell'ex nerazzurro, definendolo uno dei colpi più importanti della propria storia recente. Longo ha trascorso 15 anni di carriera tra Serie A, Serie B e calcio spagnolo, oltre alle numerose presenze con le Nazionali giovanili italiane.

Il commento del club

"L’arrivo di Samuele rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente. Parliamo di un calciatore che si presenta con una carriera di altissimo livello e che ha scelto il nostro progetto con convinzione. Siamo orgogliosi che abbia deciso di sposare il Campodarsego e siamo certi che, oltre alle sue qualità tecniche, porterà esperienza, mentalità vincente e leadership all’interno dello spogliatoio", le parole del presidente Daniele Pagin.

"Samuele è un giocatore che si presenta da solo, il suo curriculum parla per lui. Lo avevo cercato già all’inizio della scorsa stagione, ma per motivi familiari aveva preferito restare in Spagna, dove stava bene. Quest’estate abbiamo riallacciato i contatti e, confrontandosi anche con la moglie, ha deciso di sposare il nostro progetto - commenta il direttore sportivo Mattia Bergamaschi -. È una prima punta, ma è molto intelligente tatticamente. Non è un centravanti statico, sa muoversi, dialogare con i compagni e può giocare insieme a tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa, da Cupani a Gallo, passando per Pasquato e Calì. La Serie D per lui è una novità, perché ha sempre giocato in categorie superiori. Oltre al contributo tecnico, alzerà il livello del gruppo anche sotto l’aspetto caratteriale e della mentalità. È un acquisto di grandissimo spessore per il Campodarsego".