Nei giorni scorsi, il Panathinaikos ha organizzato un bellissimo evento sul tetto del municipio di Atene, con l'obiettivo di presentare le nuove divise della squadra. Con l'Acropoli e lo splendido Partenone a fare da sfondo, Stefan De Vri, Andreas Tettey ed Etienne Kamara hanno svelato le nuove divise. Dopo la serata, proprio De Vrij ha parlato ai microfoni di ERT Sport: "Comincio a sentire l'atmosfera di Atene; è stata una giornata splendida, siamo venuti a presentare le nuove maglie, che sono molto belle. È andato tutto benissimo. Ottimista per la nuova stagione? Certo che sì".