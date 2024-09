Dopo aver ottenuto nella passata stagione la salvezza alla guida dell'Udinese, Fabio Cannavaro potrebbe ripartire nuovamente da una panchina di Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'ex difensore (con un passato anche in nerazzurro) è stato offerto al Monza come allenatore nel caso in cui dovesse essere esonerato Nesta.