Intervenuto a Sky Sport prima scendere in campo contro la Dinamo Kiev, l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli si è soffermato sull'ex Inter Edin Dzeko: "Ho sempre detto che ogni partita per noi è importante. È fondamentale arrivare alla vittoria, serve a tutti noi per avere più autostima" ha premesso sulla gara, prima di rispondere sul bosniaco.

La scelta di Dzeko come capitano è legata al suo sfogo recente? È un segnale forte?

"Penso che se lo meriti. Lo ha dimostrato quando l'ho dato ai tifosi. Il nostro capitano, come ha detto anche Luca eri in conferenza stampa, è uno dei tanti leader presenti nello spogliatoio. Dzeko è un leader carismatico oltre che un grande giocatore".