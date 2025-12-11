Prima avventura sulla panchina di una prima squadra per l'ex centrocampista dell'Inter Francesco Bolzoni. Ad averlo ingaggiato è la Pro Patria, ecco il comunicato ufficiale:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver affidato in data odierna la guida tecnica della Prima Squadra a Mister Francesco Bolzoni, attuale allenatore della formazione Primavera.

Bolzoni, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, in seguito ha vestito le maglie di Frosinone (Serie B), Siena (Serie A e B), Palermo (Serie A e B), Novara (Serie B), Imolese (Serie C), Lecco (Serie C), Bari (Serie C), infine ha concluso la carriera in Svizzera con il Team Ticino U21 (1° Lega) e il Rapperswil-Jona (Promotion League). Bolzoni ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 20 e Under 21. La carriera di allenatore comincia all’FC Paradiso, dove ricopre il ruolo di vice-allenatore di Sannino, poi l’esperienza nella Primavera BiancoBlu.

Mister Bolzoni dirigerà, in data odierna, il primo allenamento della squadra. Contestualmente, Aurora Pro Patria 1919, comunica che Giuseppe Le Noci ricoprirà il ruolo di vice-allenatore della Prima Squadra", conclude la nota.