Prosegue il periodo favorevole di Andrea Pinamonti, oggi autore di due assist nel 2-2 del Sassuolo sul campo del Milan. Prestazioni positive che potrebbero renderlo 'azzurrabile', anche se l'attaccante di scuola Inter non vuol sentire parlare del discorso legato alla Nazionale: "Non saprei cosa dire, mi è stata fatta più volte questa domanda e la mia risposta è sempre la stessa - la precisazione dell'Arciere di Cles a DAZN -. Io mi alleno al massimo, sento che sto migliorando e questa fiducia in campo è la cosa più importante per un giocatore. Non so cosa accadrà in futuro e per ora sono contento di questo momento, me lo sto godendo".