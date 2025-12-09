Mehdi Taremi rischia di saltare la Coppa del Mondo FIFA 2026. La notizia, riguardante l'ex attaccante nerazzurro, arriva dal profilo X del giornalista Hatam Shiralizadeh. C'è infatti un ordine esecutivo che limita l'ingresso ai cittadini di 19 Paesi, tra cui l'Iran, negli Stati Uniti.

Taremi, si legge, ha completato il servizio militare nella Marina dell'IRGC, un periodo obbligatorio di 2 anni per gli uomini iraniani) e per questo motivo gli Stati Uniti potrebbero non concedergli il visto per partecipare alla Coppa del Mondo del 2026. La FIFA, in realtà, ha assicurato che i giocatori e lo staff tecnico della nazionale potranno partecipare alla Coppa del Mondo senza problemi, ma Mehdi Taj, capo della Federazione calcistica iraniana, ha dichiarato: "Dobbiamo considerare diverse opzioni per la Coppa del Mondo in modo che se decidono di non ammettere un certo giocatore, abbiamo un'alternativa disponibile".