"L'Inter è favorita, ma in una partita secca giocata in un contesto climatico e ambientale inedito, con un Bologna che quando è in giornata sa fare anche prestazioni strepitose, se fossi nei panni dei nerazzurri non la farei così facile". Questo il pensiero di Aldo Serena, intervistato da Il Resto del Carlino, sulla semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna. Serena parla anche del lavoro compiuto sin qui da Cristian Chivu: "È stato bravo, perché è entrato nel mondo Inter in modo delicato, portando le sue idee un po’ alla volta, senza stravolgimenti. Il risultato è che oggi la sua Inter rispetto a quella di Simone Inzaghi è più offensiva, più concreta e meno volubile. Grazie anche a una varietà di scelte in attacco che Inzaghi non aveva: con quattro attaccanti intercambiabili c’è una qualità altissima nelle rotazioni offensive".

Su Lautaro Martinez aggiunge: "Un anno fa tra settembre e dicembre ha vissuto i suoi mesi più difficili da quando è in Italia: e tutti a storcere il naso e criticarlo. Da gennaio in poi invece non ha più sbagliato un colpo. La sua completezza la vedi da come sa essere uomo-gol e insieme attaccante di raccordo".