Federico Marchetti, ex portiere del Genoa, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la tormentata esperienza con Alexander Blessin alla guida del Grifone. Un tecnico che Marchetti non ha esitato a definire il peggiore mai avuto e del quale mette a nudo il pessimo atteggiamento: "Prendeva i giocatori e li insultava. Odiava gli italiani. Riccardo Calafiori lo massacrava, gli diceva che era un “italian bastard”. Soffriva me, Criscito e Behrami. Infatti, non è un caso che Goran Pandev scelse di accettare il Parma in Serie B pur di scappare".

Se la prendeva anche con lui?

"Le sembra normale che un ragazzo che ha vinto tutto in Italia e in Europa finisca a fare i tiri con i ragazzini a fine allenamento? Blessin lo umiliava in continuazione. Lui è andato via prima di mettergli le mani addosso".