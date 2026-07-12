Pronto a piombare sulla respinta di Gregor Kobel sul tiro di Thiago Almada, Lautaro Martinez mette la zampata che vale il sigillo dell'Argentina sul successo contro la Svizzera e sulla conseguente qualificazione alle semifinali dei Mondiali, per poi lasciarsi andare ad un'esultanza che tante volte abbiamo visto a San Siro, via come una scheggia sotto la curva ad esultare con la marea Albiceleste presente a Kansas City ieri sera.

Dopo la partita, Lautaro esprime tutta la sua gioia per questo traguardo sul suo profilo Instagram: "Un altro piccolo passo avanti. È stata dura, ma questa squadra ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta. Che meraviglia essere argentini". Tra le foto proposte a corredo, anche quella con l'abbraccio dedicatogli da Lionel Messi dopo la terza rete. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 14:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.