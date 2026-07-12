Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Paolo Maldini e Leonardo come primi tasselli della Nazionale nel corso di un'intervista a TG2 Post: "La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Abbiamo portato avanti in due settimane i progetti che sono entrati nello specifico".

Leonardo un'idea di Maldini

Malagò ha aggiunto che l'idea Leonardo è nata da un suggerimento dello stesso Maldini: "Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c'è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo". Sulla scelta del nuovo commissario tecnico, Malagò ha detto: "Non ho voluto sentire nessuno perché è giusto condividere insieme la scelta".