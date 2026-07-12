La Norvegia è sempre più fucina di talento. L'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale testimonia il buon lavoro svolto dalla federazione norvegese. E, non a caso, i giocatori di talento continuano a spuntare. Uno dei più interessanti è il classe 2010 dell'Åsane Malte Fismen. Già in Prima Squadra, anche l'Inter è interessata a lui.

Fismen, dall'Inter un'offerta nei prossimi giorni?

Non c'è solo l'Inter su Fismen, ma il club di Viale della Liberazione è uno dei più interessati al giocatore norvegese. In Italia piace a Como e Fiorentina, all'estero occhio alle sirene olandesi di PSV e Feyenoord. La dirigenza nerazzurra però, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, potrebbe anticipare la concorrenza e tentare un affondo già nei prossimi giorni. Anche il PSV sarebbe poi pronto a fare lo stesso.

In OBOS-Ligaen, la seconda divisione del calcio norvegese, Fismen ha segnato 1 gol in questa stagione 2026 (la stagione in Norvegia va da gennaio a dicembre, ndr), mentre l'anno scorso ne ha messi a segno cinque con la seconda squadra dell'Åsane. Tra i talenti più interessanti del calcio scandinavo, Transfermarkt lo valuta 300mila euro. Da capire se l'eventuale offerta dell'Inter sarà pari o superiore a questa cifra, mentre il giocatore e il suo entourage non hanno ancora preso alcuna decisione.