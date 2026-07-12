Sarà una conferenza stampa particolarmente attesa quella in programma domani, lunedì 13 luglio, alle ore 14.30. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, e il tecnico Cristian Chivu saranno chiamati ad affrontare temi delicati in un momento cruciale della preparazione estiva.

Le difficoltà sul mercato

Sul tavolo c'è innanzitutto il mercato. Fa ancora rumore la sfumata operazione che avrebbe dovuto portare all'Inter Palestra, finito invece al Chelsea dopo che il club nerazzurro sembrava avere il giocatore in pugno. Un'occasione mancata che inevitabilmente porterà Marotta a rispondere alle domande sulle strategie e sui prossimi obiettivi.

Grande attenzione anche sul caso Khalaili. La speranza in casa Inter è che i nuovi esami previsti nella mattinata di domani al Coni possano chiarire definitivamente la situazione dopo le problematiche emerse nei giorni scorsi. L'auspicio è che già durante la conferenza stampa possano arrivare aggiornamenti ufficiali sul futuro dell'operazione.

La posizione di Chivu

Non mancheranno poi gli interrogativi rivolti al nuovo allenatore Chivu. Oltre a tracciare le linee guida della stagione, sarà interessante capire quale sarà il suo approccio davanti ai microfoni e se lancerà qualche messaggio, diretto o indiretto, alla dirigenza e alla proprietà in merito alle aspettative sul mercato e alla costruzione della rosa.

Una conferenza che, dunque, potrebbe offrire indicazioni importanti non solo sulle strategie dell'Inter per le prossime settimane, ma anche sugli equilibri interni del club e sulle ambizioni con cui i nerazzurri si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione.