Lionel Messi ci ha messo ancora una volta lo zampino nella notte italiana durante il quarto di finale tra Argentina e Svizzera, mettendo a referto l'assist per l'1-0 iniziale di Mac Allister. La Pulga ha celebrato la qualificazione dell'Albiceleste alle semifinali del Mondiale, elogiando i due compagni di reparto e sottolineando l'importanza dei gol realizzati da Alvarez e Lautaro Martínez.

"Sono contento perché ha segnato Julián, perché ha segnato Lautaro. Avevamo bisogno che entrambi facessero gol così", ha dichiarato Messi al termine della sfida.

Il numero 10, però, non ha nascosto le difficoltà affrontate contro la Svizzera. "Abbiamo dovuto soffrire anche questa volta, perché ci siamo chiusi troppo. L'espulsione ha cambiato la partita", ha spiegato, riconoscendo come il match sia stato più complicato del previsto.