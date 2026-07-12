Mentre l'Inter attende il verdetto definitivo sugli accertamenti medici di Anan Khalaili, la dirigenza continua a programmare anche i prossimi movimenti per completare la rosa di Cristian Chivu. Uno dei nomi cerchiati in rosso per il centrocampo resta quello di Curtis Jones, profilo che piace da tempo ai nerazzurri.

La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice. Il Liverpool continua infatti a valutare il classe 2001 ben oltre i 30 milioni di euro, una cifra ritenuta ancora troppo elevata dalla società di Viale della Liberazione.

Il messaggio social alimenta le speranze

Nelle ultime ore è arrivato un segnale che potrebbe riaccendere le speranze dell'Inter. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Jones ha commentato sui social con una faccina perplessa un articolo della stampa britannica che dava per raggiunto un accordo tra Liverpool e Nottingham Forest per il suo trasferimento.

Il gesto è stato interpretato come una smentita alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, confermando come il futuro del centrocampista sia ancora tutto da scrivere.

Trattativa complicata, ma l'Inter resta alla finestra

Nonostante le richieste elevate dei Reds, il club nerazzurro continua a monitorare la situazione con attenzione, convinto che il giocatore possa rappresentare il rinforzo ideale per il centrocampo di Chivu.

Prima di tornare all'assalto, però, l'Inter concentrerà le proprie energie sulla corsia destra e sull'esito degli esami di Khalaili. Solo successivamente il mercato potrà spostarsi sugli altri reparti, con Curtis Jones che resta uno dei principali obiettivi per completare la mediana.