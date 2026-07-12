L'Inter si prepara a inaugurare una nuova era tra i pali. Con l'addio di Yann Sommer, sarà Josep Martinez il nuovo portiere titolare della squadra di Cristian Chivu, dopo due stagioni trascorse alle spalle dell'estremo difensore svizzero.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, lo spagnolo avrà finalmente l'occasione di dimostrare il proprio valore da numero uno dopo aver collezionato 21 presenze complessive in nerazzurro, ritagliandosi un ruolo importante soprattutto in Coppa Italia. Ad affiancarlo ci sarà il nuovo arrivato Ivan Provedel, destinato a ricoprire il ruolo di vice.
Allenamenti anche in vacanza: Martinez vuole partire subito forte
Consapevole dell'importanza della stagione che lo attende, Martinez non ha interrotto la preparazione nemmeno durante le vacanze. Il portiere si è allenato costantemente, documentando sui social le sedute in palestra per arrivare al raduno di Appiano Gentile nelle migliori condizioni fisiche.
Per il classe 1998 si tratta della grande occasione della carriera. Dopo le esperienze con Las Palmas, RB Lipsia e soprattutto Genoa, dove aveva attirato l'attenzione dei dirigenti nerazzurri, l'Inter è pronta ad affidargli definitivamente la porta.
Provedel garanzia alle spalle del nuovo numero uno
La società ha comunque scelto di cautelarsi con l'ingaggio di Ivan Provedel, portiere esperto che rappresenterà un'alternativa affidabile nel corso della stagione. Martinez sarà chiamato a confermare quanto di buono mostrato nel finale dello scorso campionato, giustificando anche l'investimento da circa 15 milioni di euro sostenuto dall'Inter nell'estate del 2024 per strapparlo al Genoa. Fin dal ritiro dovrà costruire l'intesa con il reparto difensivo e guidare una retroguardia chiamata a migliorare il rendimento della passata stagione, anche in vista degli impegni di Champions League.
Autore: Ludovica Ferrante
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