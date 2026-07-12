Dopo la vittoria ottenuta ai supplementari contro la Svizzera, Julian Alvarez ha voluto commentare la prestazione collettiva dell'Albiceleste: È stata una liberazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e complicata. Avere un uomo in più ci ha aiutato, ma l'importante era vincere. Sui social si parla tanto, ma noi pensiamo soltanto al nostro lavoro. Ai Mondiali bisogna saper soffrire". Su Messi: "È un mostro, il migliore della storia. Non ci sono parole per descriverlo. Ora ci restano due partite e il nostro obiettivo è vincere il titolo".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 21:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione