Dopo la vittoria ottenuta ai supplementari contro la Svizzera, Julian Alvarez ha voluto commentare la prestazione collettiva dell'Albiceleste: È stata una liberazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e complicata. Avere un uomo in più ci ha aiutato, ma l'importante era vincere. Sui social si parla tanto, ma noi pensiamo soltanto al nostro lavoro. Ai Mondiali bisogna saper soffrire". Su Messi: "È un mostro, il migliore della storia. Non ci sono parole per descriverlo. Ora ci restano due partite e il nostro obiettivo è vincere il titolo".