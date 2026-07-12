Massimo Bonanni, intervenuto su TMW Radio, ha parlato del mercato del Milan, citando anche l'operazione Palestra: "Come ho già detto Gila mi piace tanto. Gonçalo Ramos poi è stato pagato tanto, ma era comunque nella rosa fortissima del Paris Saint Germain. È un giocatore di valore che penso possa fare bene. Non so fino a quanto, ma penso che i rossoneri abbiano fatto la scelta giusta a puntare su di lui. Amorim lo ha voluto e ha in mente come valorizzarlo. Certo, io avrei preso magari Hojlund a cinquanta milioni un anno fa. Del resto abbiamo visto un calciatore come Palestra che, essendo un esterno e avendo fatto solo un anno in Serie A, è passato al Chelsea per sessanta milioni".

Sezione: News / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 20:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione