L'arrivo di Anan Khalaili all'Inter resta momentaneamente in sospeso. Quello che sembrava l'ultimo passaggio prima dell'ufficialità si è trasformato in uno stop inatteso: durante le visite per l'idoneità sportiva, l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto ulteriori approfondimenti clinici.

L'esterno israeliano, arrivato a Milano dopo l'accordo tra Inter e Union Saint-Gilloise per circa 25 milioni di euro più bonus, dovrà sottoporsi a un nuovo ciclo di esami tra lunedì e martedì, al termine del quale verrà espresso il giudizio definitivo sull'idoneità agonistica.

L'Inter aspetta, ma non c'è ancora una bocciatura

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro segue da vicino l'evolversi della situazione. Gli esami supplementari serviranno a chiarire quanto emerso durante i controlli svolti venerdì e saranno accompagnati da una nuova valutazione specialistica.

Non si tratta, però, di una bocciatura definitiva. Khalaili non ha mai manifestato particolari problematiche fisiche nel corso della sua carriera e il club mantiene fiducia sull'esito degli accertamenti. La normativa italiana in materia di idoneità sportiva è particolarmente rigorosa e richiede verifiche più approfondite rispetto ad altri Paesi, come il Belgio, dove il giocatore ha sempre ottenuto senza difficoltà il via libera. Sono stati richiesti dal Coni al momento nuovi accertamenti di secondo e terzo livello, sempre all’Humanitas: effettuati subito, sono già oggetto di analisi approfondite da parte del club, che aspetta comunque un nuovo round di esami. Il passaggio successivo (e definitivo) è, infatti, previsto per domani: il surplus di visite potrebbe esaurirsi nella stessa giornata o tirare per le lunghe e proseguire fino a martedì.

Se non arriverà l'idoneità, l'Inter dovrà cambiare strategia

Solo dopo il via libera del Coni l'Inter potrà depositare il contratto e ufficializzare l'acquisto del classe 2004. In caso contrario, l'operazione salterebbe e Khalaili farebbe ritorno all'Union Saint-Gilloise.

Per questo motivo la dirigenza nerazzurra, pur confidando in un esito positivo, ha iniziato a monitorare anche eventuali alternative sul mercato per la fascia destra. La decisione definitiva è attesa tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, quando saranno disponibili tutti i risultati degli approfondimenti medici.