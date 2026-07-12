Khalaili-Inter: domani inizia la settimana della verità. In queste ore sono girate davvero tante voci, anche infondate. Ma quel che conta sarà solo ed esclusivamente la comunicazione che arriverà dal CONI. L'ultima parola spetta all'organismo per l'idoneità sportiva del calciatore. In serata Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento della situazione, spiegando che l'Inter attende un verdetto che è puramente medico. La trattativa è già conclusa e le parti sono ormai d'accordo su tutto. Si attende solo il via libera dal CONI per il tesseramento.

Doué alternativa. Ma il prezzo?

In questi giorni frenetici si è anche parlato molto di Guela Doué. L'edizione odierna di TuttoSport ha spiegato che il Milan ha già avuto i contatti con l'entourage dell'esterno ivoriano. Ma il prezzo non sembra essere quello riferito da qualche indiscrezione. Secondo Fabrizio Romano, l'Inter, in base agli eventi atto rno a Khalaili, deciderà come muoversi. Ma per prendere Doué serviranno sicuramente più di 35 milioni di euro. A livello di costi, sembra essere un investimento più vicino a quello di Palestra che non a quello di Khalaili.