Nottata dolorosa per la Svizzera e per Manuel Akanji, nottata di grande festa per l'Argentina e per Lautaro Martinez. I rossocrociati sono stati eliminati dall'Albiceleste ai tempi supplementari dei quarti di finale del Mondiale. Per il Toro è arrivato anche il gol del definitivo 3-1. Ecco come, nei rispettivi paesi, sono state giudicate le prestazioni dei due calciatori dell'Inter.

"Quando alza il livello c'è poco da fare"

"Quando alza il livello c'è poco da fare": si apre così il giudizio della RSI, la TV e radio della Svizzera italiana, per Manuel Akanji. La pagella prosegue: "Con Elvedi guida la difesa in maniera impeccabile. Tra i migliori difensori del torneo per impostazione del gioco". Il Tages Anzeiger, giornale di riferimento di Zurigo, invece parla così del giocatore dell'Inter: "Akanji non si scompone, anche di fronte a uno dei più grandi giocatori della storia come Messi". E poi il commento dopo il gol subito: "Che il primo gol rimanga l'unico gol dell'Argentina fino ai minuti finali dei tempi supplementari è anche merito del trentenne, che ancora una volta offre una prestazione di alto livello".

"Goleador nato, il suo gol regala tranquillità"

Lautaro, a differenza di Akanji, è entrato in campo a partita in corso. Ciononostante, il capitano dell'Inter ha trovato il gol del 3-1. TyC Sports riassume così i circa 40 minuti in campo di Martinez: "Due cose nella partita di Lautaro: un intercetto cruciale su un pallone pericoloso degli svizzeri e, naturalmente, il gol. L'Argentina ha bisogno che i suoi straordinari attaccanti segnino. E così è stato". El Clarin invece scrive: "Goleador nato, ha atteso la sua occasione e ha segnato la terza rete al termine dei tempi supplementari, regalando alla squadra un'enorme tranquillità". Infine, le parole di Pagina12: "Posizionato come giocatore più avanzato, con Alvarez arretrato per non intralciarlo in area di rigore, il suo gol ha sigillato la vittoria per l'Argentina".