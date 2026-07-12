Il Padova non intende mollare la presa per Issiaka Kamate e Matteo Cocchi, i due talenti dell'Inter U23 che piacciono a diversi club in Serie B, dal Pisa al Palermo che ha messo gli occhi su entrambi così come i biancoscudati. Come riporta TrivenetoGoal, il DS veneto Massimiliano Mirabelli vuole portare a casa entrambi i giocatori. Si tratta a oltranza, nonostante la forte concorrenza di altre squadre. Sono attese novità a breve.

Sezione: Focus / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 15:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.