Il Padova non intende mollare la presa per Issiaka Kamate e Matteo Cocchi, i due talenti dell'Inter U23 che piacciono a diversi club in Serie B, dal Pisa al Palermo che ha messo gli occhi su entrambi così come i biancoscudati. Come riporta TrivenetoGoal, il DS veneto Massimiliano Mirabelli vuole portare a casa entrambi i giocatori. Si tratta a oltranza, nonostante la forte concorrenza di altre squadre. Sono attese novità a breve.