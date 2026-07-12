L'attesa è finita: lunedì prenderà ufficialmente il via la stagione 2026/27 dell'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, Cristian Chivu e i suoi giocatori si ritroveranno ad Appiano Gentile per il raduno, con le consuete visite mediche, i test atletici e le prime sedute di allenamento.

La squadra lavorerà alla Pinetina fino a mercoledì, mentre giovedì è prevista la partenza per Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, dove i nerazzurri svolgeranno la prima parte del ritiro estivo.

La permanenza in Germania si concluderà il 26 luglio, giorno dell'amichevole contro il Karlsruhe.

I nazionali arriveranno più tardi

Nella prima fase della preparazione Chivu dovrà fare a meno dei giocatori impegnati fino a poche settimane fa al Mondiale. Non saranno infatti presenti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Manuel Akanji, Petar Sucic, Ange-Yoan Bonny e Hakan Calhanoglu.

Secondo il quotidiano, Sucic, Bonny e Calhanoglu, eliminati prima rispetto agli altri, potrebbero comunque raggiungere i compagni in tempo per la successiva tournée asiatica.

Hong Kong, Australia e tre test di prestigio

Concluso il ritiro in Germania, l'Inter partirà per il tour internazionale. Il 1° agosto i nerazzurri affronteranno il Manchester City a Hong Kong.

Successivamente la squadra si sposterà in Australia, dove il 5 agosto è in programma il derby contro il Milan a Perth, seguito tre giorni più tardi dalla sfida contro la Juventus.

Terminata la tournée, Chivu e i suoi faranno ritorno in Italia per preparare l'esordio in Serie A: il debutto ufficiale è fissato per il 22 agosto, quando l'Inter affronterà il Monza nella prima giornata di campionato.