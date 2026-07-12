In un solo anno Francesco Pio Esposito ha cambiato il suo status all'Inter. Dodici mesi fa rientrava dal prestito allo Spezia come uno dei giovani più promettenti del vivaio, oggi è considerato uno dei punti fermi del presente e del futuro nerazzurro.
Come sottolinea Tuttosport, decisiva è stata la fiducia di Cristian Chivu, che lo aveva già allenato nel settore giovanile e ha scelto di puntare su di lui anche in prima squadra. Il tecnico romeno lo ha lanciato al Mondiale per Club e gli ha poi affidato un ruolo stabile in rosa, scelta ripagata da una stagione chiusa in doppia cifra tra campionato e coppe.
La crescita dell'attaccante ha avuto riflessi anche in Nazionale, dove è tornato protagonista dopo la delusione del rigore fallito nello spareggio mondiale contro la Bosnia, firmando due gol nelle amichevoli disputate sotto la guida di Baldini.
Il nuovo leader dell'attacco in attesa dei big
Con il raduno estivo ormai alle porte, Pio sarà il riferimento offensivo dell'Inter nelle prime settimane di lavoro. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono ancora impegnati al Mondiale, mentre Bonny è ancora in vacanza dopo la conclusione della sua stagione.
Per questo motivo toccherà proprio al classe 2005 guidare l'attacco nelle prime uscite stagionali, confermando quanto di buono mostrato nella scorsa annata.
Pronto il rinnovo fino al 2031
L'Inter è intenzionata a premiare la crescita del suo attaccante anche dal punto di vista contrattuale. L'idea del club è prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione, passando dalla scadenza del 2030 al 2031.
Il nodo principale riguarda l'ingaggio. Attualmente Esposito percepisce circa 1,2 milioni di euro a stagione, uno degli stipendi più bassi della rosa. L'entourage del giocatore, guidato dall'agente Mario Giuffredi, punta a un adeguamento fino a circa 3 milioni di euro bonus compresi, mentre l'Inter preferirebbe una crescita più graduale.
Nonostante la distanza sulle cifre, il clima tra le parti viene descritto come positivo e c'è fiducia nel raggiungimento di un'intesa nelle prossime settimane.
Autore: Ludovica Ferrante
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