Con un esborso economico non indifferente, la Fiorentina è riuscita ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista Arthur Atta, in arrivo dall'Udinese. Un colpo importante, quello dei viola, che ha sorpreso non poco Gaetano D'Agostino, che, durante le trasmissioni di Cronache di Spogliatoio, ha confessato il suo stupore: “Atta poteva ambire a qualcosa di più dei viola, con tutto il rispetto per la Fiorentina che è comunque una società importante”.

A detta dell'ex Messina e Roma, Atta ha tutte le carte in regola per ambire a palcoscenici importanti: "Può essere un giocatore da Inter, sarebbe stato perfetto nel 3-5-2 dei nerazzurri. Ha dominio della palla, punta l'uomo, grande tecnica. Questo è un colpo importantissimo della Fiorentina, che vuole dimenticarsi della scorsa annata e dare un segnale alla piazza e all'allenatore”.