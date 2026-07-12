L'Inter resta in attesa del responso definitivo su Anan Khalaili. Dopo gli esami sostenuti venerdì al CONI, l'esterno israeliano non ha ottenuto l'idoneità sportiva e dovrà sottoporsi a ulteriori controlli tra lunedì e martedì.

Come riporta Tuttosport, il classe 2004 effettuerà un nuovo ecocardiogramma e sarà visitato anche da uno specialista prima che venga espresso il giudizio definitivo. Gli esami richiesti riguardano parametri previsti dai protocolli italiani, differenti rispetto alle visite già superate presso l'Humanitas con lo staff medico nerazzurro.

I protocolli italiani e i precedenti di Eriksen e Bove

La normativa italiana in materia di idoneità sportiva è tra le più rigorose in Europa. A differenza di altri Paesi, infatti, è il medico a stabilire se un atleta possa praticare attività agonistica, senza che la responsabilità ricada sul giocatore.

Negli ultimi anni casi come quelli di Christian Eriksen e Edoardo Bove hanno evidenziato le differenze tra il sistema italiano e quello di altri campionati. In alcune situazioni, come accadde ad Antonio Cassano, un intervento chirurgico ha consentito il ritorno all'attività agonistica; in altre, invece, il via libera non è stato possibile.

Doué e Belghali restano le alternative, Jones si allontana dal Nottingham

In attesa dell'esito degli accertamenti, l'Inter si sta cautelando sul mercato. Il primo nome resta Guéla Doué, già individuato come alternativa a Khalaili nelle scorse settimane. Il difensore dello Strasburgo è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro ed è seguito anche dal Milan, che avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage.

Tra i profili monitorati figura anche Rafik Belghali dell'Hellas Verona. Il club veneto è disposto a cederlo e valuta il cartellino circa 15 milioni di euro.

Sul fronte centrocampo, infine, arrivano segnali incoraggianti per Curtis Jones. Secondo Tuttosport, il centrocampista del Liverpool avrebbe smentito un accordo con il Nottingham Forest, confermando di considerare l'Inter la propria destinazione preferita.