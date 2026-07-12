Il nome più vicino al Palermo è, attualmente, quello di Emanuele Rao. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia quest'oggi in edicola, i dialoghi con il Napoli proseguono da tempo e l’intesa tra le parti viene descritta come ormai vicina. Ma non è tutto perché la dirigenza rosanero mantiene nei radar Issiaka Kamate dell’Inter, e potrebbe provarci anche per Moreo.

Quest'oggi vi abbiamo già riportato che anche il Padova non intende mollare la presa per Issiaka Kamate e Matteo Cocchi. Nei prossimi giorni le trattative potranno sicuramente indirizzarsi in un senso o nell'altro.